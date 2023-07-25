Зверев впервые прокомментировал новые обвинения в насилии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев впервые прокомментировал новые обвинения в домашнем насилии.

Ранее стало известно, что бывшая девушка теннисиста Бренда Патеа, которая родила ему дочь Майлу, обвинила его в нанесении телесных повреждений. Суд начал проведение расследования. До этого Александр сталкивался с обвинениями в насилии со стороны другой его бывшей девушки, россиянки Ольги Шариповой.