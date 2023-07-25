Венгрия призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

«МОК работает над тем, чтобы спортсмены из всех стран могли принять участие в Играх, в том числе из России и Белоруссии. Мы поддерживаем эти усилия, потому что спортсмены не могут быть пострадавшими от геополитических решений», – написал Сийярто в одной из социальных сетей.