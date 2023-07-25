Венгрия призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался по вопросу допуска российских и белорусских атлетов до Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«МОК работает над тем, чтобы спортсмены из всех стран могли принять участие в Играх, в том числе из России и Белоруссии. Мы поддерживаем эти усилия, потому что спортсмены не могут быть пострадавшими от геополитических решений», – написал Сийярто в одной из социальных сетей.
Глава МИД Венгрии добавил, что сейчас задача спортивного сообщества заключается в том, чтобы разрешить спортсменам, которые ничего не могут сделать с текущей политической ситуацией, выступать на Играх 2024 года.
В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Отмечалось, что вернуться на международную арену смогут выступающие в индивидуальных видах спорта атлеты, позиция которых по специальной военной операции будет подходить под необходимые критерии.