LVMH разработает дизайн олимпийских медалей Олимпиады-2024 в Париже

Глобальный производитель товаров роскоши LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) станет одним из спонсоров Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, указывается в пресс-релизе транснациональной компании.

До этого спонсорское соглашение с МОК заключили такие французские гиганты, как банковская группа BPCE, фармацевтическая корпорация Sanofi и ритейлер Carrefour.

Сын главы LVMH и один из наследников фамильного бизнеса Антуан Арно подтвердил участие компании в Олимпиаде-2024 в качестве спонсора игр. Данное заявление было озвучено в момент пресс-конференции, на которой также присутствовали глава МОК Томас Бах, руководитель организационного комитета Игр Тони Эстанге и глава минспорта Франции Амели Удеа-Кастера. Детали договоренностей между LVMH и МОК не обнародованы.

Как сообщает Интерфакс, договор о сотрудничестве касается сразу нескольких брендов LVMH. К примеру, ювелирный дом Chaumet приступит к разработке олимпийских медалей, производителю Moet Hennessy доверено поставлять свою продукцию в рамках программ гостеприимства, а Sephora (сеть по продаже премиальной косметики и парфюмерии) станет спонсором эстафеты олимпийского факела.

Кроме того, один из входящих в холдинг домов высокой моды займется дизайном формы для французской команды.

Также стало известно, что LMVH заключит спонсорские соглашения с некоторыми спортсменами сборной Франции, в частности, с чемпионом мира по плаванию Леоном Маршаном.