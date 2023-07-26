Чернышенко: МОК превратился в структуру с монополией избранных наций

"Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций, - сказал Чернышенко. - У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся "Игры будущего", Игры дружбы, Игры БРИКС. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби".