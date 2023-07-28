Участников эстафеты олимпийского огня оставят без факелов

Подавляющее большинство участников эстафеты олимпийского огня Игр в Париже вопреки устоявшейся традиции не смогут приобрести или получить в подарок изготовленные для этого события факелы. На 11 тыс. этапов оргкомитетом "Париж-2024" было выделено всего 2 тыс. факелов, многие из которых будут переданы принимающим эстафету городам, спонсорам и избранным участникам.

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Оргкомитет признает противоречивость принятого решения, понимая желание чуть ли не каждого участника эстафеты сохранить у себя на память главный ее атрибут. В итоге вместо факела им достанется некий памятный сувенир.

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Называются две причины принятого решения. Первая связана с заботой об окружающей среде, вторая - с нехваткой денег. Бюджет Олимпиады уже вырос на 10% - до €4,4 млрд, позволить себе дополнительные траты оргкомитет сейчас не может.

"Во время прошлых Игр Международный олимпийский комитет (МОК) устанавливал цену за факел в размере €750, чтобы факелоносец мог позволить его себе купить, в то время как стоимость изготовления факела заметно выше, речь не о каких-нибудь €50", - отметила директор оргкомитета по организации торжеств Дельфин Мулен.

Огнеупорный и в цвете шампанского

На финансовые проблемы оргкомитета указал и почетный член МОК Виталий Смирнов.

"Очевидно, что это связано с дефицитом бюджета - оргкомитет переживает не лучше дни. Однако изготовление факелов для каждого участника эстафеты не является обязательным, таких правил и указаний не существует", - сказал он.

"Прецедент с передачей факелов участникам эстафеты сбыл создан перед Олимпийскими играми 1984 года в Лос-Анджелесе. Там впервые оргкомитет работал как частная фирма - на самоокупаемость. Они продавали как право нести олимпийский огонь, так и сам факел", - отметил Смирнов.

Высота факела эстафеты олимпийского огня Игр в Париже составила 70 сантиметров, вес - 1,5 кг. Исполнен он в цвете шампанского из специального метала, который не позволит оставлять на корпусе следов горения, что важно, учитывая необходимость его многократного использования.

Олимпийский огонь будет зажжен 16 августа, по традиции это произойдет на родине Игр - в Греции. Во Францию он прибудет 8 августа - борт парусника "Белем" доставит его в Марсель. Огонь также посетит заморские территории Франции, в том числе Таити, где пройдут олимпийские соревнования по серфингу. Эстафета продлится 68 дней и завершится 26 июля в Париже открытием Олимпийских игр.