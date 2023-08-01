Серена Уильямс раскрыла пол будущего ребенка

Американская теннисистка Серена Уильямс на своем YouTube-канале раскрыла пол будущего ребенка.

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Муж спортсменки, бизнесмен Алексис Оганян организовал вечеринку, на которой родственники и друзья семьи должны были узнать, кто родится у пары. Оказалось, что спортсменка ждет девочку.

О второй беременности Уильямс рассказала в мае. Тогда она выложила в соцсети фотографию с благотворительного бала Met Gala — она была запечатлена с округлившимся животом вместе с мужем.

Уильямс вышла замуж за Оганяна — одного из основателей Reddit — в ноябре 2017 года. За два месяца до свадьбы у пары родилась дочь Олимпия.