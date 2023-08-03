«У меня у жены (Татьяны Навки. — Прим. «Чемпионата»), она фигуристка, у неё партнёр тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему ещё будут руки делать, ещё операция будет», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».