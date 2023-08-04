Экс-жена Радулова рассказала об изменах в семьях хоккеистов

Дарья Дмитриева, бывшая жена хоккеиста Александра Радулова, в своих социальных сетях ответила на вопрос подписчиков об изменах среди спортсменов.

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«Я знаю семьи, где изменяют оба! Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа! Подруги спят с мужьями, а мужья умудряются изменить, находясь даже в одной квартире. К сожалению, это нас окружает и будет окружать. Деградация общества», — написала Дмитриева.

Дмитриева является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье. В ее активе также четыре золотые медали чемпионатов мира и одна — чемпионата Европы.

Радулов и Дмитриева поженились в 2015 году. Спустя три месяца у пары родился сын Макар. В 2017 году спортсмены развелись.