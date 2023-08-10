Прыгунья Феофанова объяснила поведение покинувшей Россию Исинбаевой

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией. Ее право, но в любом случае это можно было сделать грамотней. А так получился сокрушительный удар по ее имиджу.



Я не за то, чтобы забывать ее достижения и вообще ее отменить», — сказала Феофанова.