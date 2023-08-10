Верховная рада призвала FIE извиниться перед саблисткой Харлан

Верховная рада Украины одобрила проект, который призывает Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Украины, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк.

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Верховная рада требует привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации своей спортсменки. Также украинцы просят принести Харлан извинения.

27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.