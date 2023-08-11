Международный паралимпийский комитет может приостановить членство России

«Если генеральная ассамблея решит не приостанавливать членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси, у них будут шансы отобраться в Париж на турниры по лёгкой атлетике, плаванию и стрельбе.



В пауэрлифтинге будет сложнее, поскольку основная часть квалификации уже завершилась. Касательно остальных 18 видов спорта я не могу сейчас сказать», – приводит слова Парсонса Inside the Games.