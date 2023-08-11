Международный паралимпийский комитет может приостановить членство России

Международный паралимпийский комитет в сентябре может приостановить членство России
Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс высказался о допуске российских атлетов к Играм 2024 года в Париже.
«Если генеральная ассамблея решит не приостанавливать членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси, у них будут шансы отобраться в Париж на турниры по лёгкой атлетике, плаванию и стрельбе.
В пауэрлифтинге будет сложнее, поскольку основная часть квалификации уже завершилась. Касательно остальных 18 видов спорта я не могу сейчас сказать», – приводит слова Парсонса Inside the Games.
Глава IPC отметил, что вопрос членства России и Беларуси в организации будет обсуждаться на генеральной ассамблее в Бахрейне. Мероприятие состоится с 28 по 30 сентября.
Паралимпиада 2024 года пройдёт в Париже с 28 августа по 8 сентября.