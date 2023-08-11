Неизвестный разбил машину президента академии «Спартака»

Автомобиль президента академии футбольного клуба «Спартак» Сергея Родионова разбил неизвестный. Как сообщает Telegram-канал SHOT, злоумышленник вытащил из нее руль.

Вечером в среду, 9 августа, Родионов оставил свой BMW под окнами своего дома на Верхней Красносельской улице в Москве. Придя к своему автомобилю утром, он увидел неприятную картину: заднее стекло иномарки было разбито, руль сорван, а передняя мультимедийная панель разгромлена — ее остатки лежали на передних сидениях.

Сейчас полиция изучает камеры с места происшествия и устанавливает личность злоумышленника. Подробности инцидента и мотивы преступника выясняются.