Сколько людей в России на самом деле регулярно занимается спортом: исследование Rambler&Co

Спорт и здоровый образ жизни набирают популярность у россиян. 43% опрошенных уже занимаются теми или иными видами физической активности, а 8% намерены начать занятия спортом, выяснили СберСтрахование, СберСтрахование жизни и медиахолдинг Rambler&Co.

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Исследование проводилось с 27 июля по 3 августа 2023 года. Участие в опросе приняли 185 тыс. человек, из которых 77% мужчин и 23% женщин.

Популярнее всего занятия фитнесом. Ему отдают предпочтение 20%. За ним идут бег (14%), плавание (11%), велоспорт (7%), йога и теннис (по 4%). 40% респондентов занимаются другими видами физической активности.

71% граждан включили спорт в свою жизнь для улучшения самочувствия и здоровья. Каждый десятый — чтобы отвлекаться от проблем и лучше справляться со стрессом. 9% любят ставить перед собой цели и достигать их. Другим активность помогает в психологической устойчивости (6%) и связывают (4%) с ним свою карьеру.

35% занимаются физической активностью в спортивном зале, 21% — дома, 16% — на специально оборудованных городских площадках, 8% посещают спортзал на работе. У каждого пятого (20%) есть тренер.