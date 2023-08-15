Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих социальных сетях высказал позицию Украины касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж.

«Позиция Украины, бесспорно, неизменна: никакого участия России в Олимпиаде 2024 года быть не может… Спорт не вне политики, спорт - это и есть политика», — написал Подоляк.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.