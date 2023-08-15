Журова оценила реальность бойкота Олимпиады 35 странами, если будет допущена Россия
Депутат Государственной Думы Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что разговоры о возможном бойкоте Олимпийских игр со стороны 35-ти стран, если туда будут допущены атлеты из России и Белоруссии, не более чем попытка политического пиара.
«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо – зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие. Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке», — считает Журова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в коалицию «За честный спорт» входят 35 стран, которые будут бойкотировать Игры, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит туда спортсменов из России и Белоруссии. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция его страны твердо заключается в невозможности участия российских атлетов в Олимпиаде-2024.