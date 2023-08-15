Журова оценила реальность бойкота Олимпиады 35 странами, если будет допущена Россия

«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо – зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие. Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке», — считает Журова.