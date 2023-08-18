Поздняков: молчание МОК в вопросе допуска россиян разрушает объединяющую миссию спорта

Безучастность Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям наносит ущерб целостности олимпийского движения. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
"В последнее время мы регулярно слышим высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах, в том числе в Олимпиаде будущего года. Многие из них, особенно со стороны украинских чиновников, лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего. То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции. Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть, молча одобряет. Все дальше уходя от, собственно, спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания", - написал Поздняков.
16 августа во время совещания с правительством президент РФ Владимир Путин заявил о деградации международных спортивных организаций ввиду политизации международных спортивных структур и коммерциализации международного олимпийского движения.