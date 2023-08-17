Баскетболисту Борису Спрыгину может грозить до двух лет лишения свободы, если врачи подтвердят причинение тяжкого вреда здоровью пассажирке, с которой спортсмен попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На Подольской улице Спрыгин за рулем Ford Mustang врезался в дерево, на пассажирском сиденье в этот момент находилась девушка его друга, 43-летняя Анна Павлова. По данным Shot, пьяный баскетболист не вызвал ей скорую, оставил пассажирку заблокированной в машине и сбежал с места аварии, но был задержан. Сейчас Павлова находится в больнице.