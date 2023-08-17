Баскетболисту Борису Спрыгину может грозить до двух лет лишения свободы, если врачи подтвердят причинение тяжкого вреда здоровью пассажирке, с которой спортсмен попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.
На Подольской улице Спрыгин за рулем Ford Mustang врезался в дерево, на пассажирском сиденье в этот момент находилась девушка его друга, 43-летняя Анна Павлова. По данным Shot, пьяный баскетболист не вызвал ей скорую, оставил пассажирку заблокированной в машине и сбежал с места аварии, но был задержан. Сейчас Павлова находится в больнице.
В отношении Спрыгина полицейские составили четыре административных протокола: за пьяную езду, оставление места ДТП, повреждение дорожных сооружений и вождение автомобиля без страховки. За нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пассажирки, против баскетболиста также начали административное расследование. В общей сложности спортсмена ждут штрафы на сумму около 50 тыс. рублей и лишение прав на несколько лет, говорится в сообщении.