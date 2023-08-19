Туктамышева рассказала, чем займется по окончанию спортивной карьеры
Елизавета Туктамышева в интервью РИА Новости призналась, что хотела бы попробовать себя в роли телеведущей после окончания спортивной карьеры.
Елизавета в 2013 году завоевала первое место на чемпионате России. В 2015 году стала чемпионкой мира, Европы и победительницей Финала Гран-при. В 2021 году получила «серебро» на чемпионате мира, - пишут РИА Новости.
«Пока ничего не отбило у меня желание попробовать себя в роли телеведущей. Не знаю, что именно хотела бы вести, этому надо учиться, требуется время. Может, какое-то шоу. Или вместе с Максимом Траньковым брать комментарии после выступлений. Что касается видеоблога на YouTube, на данном этапе это хобби. Сложно говорить о серьезности проекта, когда он только начался. Посмотрим, насколько это будет интересно, время покажет», - объяснила спортсменка.
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что у нее существуют проблемы с поиском мотивации. В июне Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.