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В Госдуме предложили поднимать российский флаг на соревнованиях

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что он разработал законопроект, обязывающий поднимать флаг России на соревнованиях.

В Госдуме предложили поднимать российский флаг на соревнованиях
© Betassist

«Уже много лет государственные символы России подвергаются дискриминации в международном спорте. Мы боремся с этим. Но почему-то в России нет закона, который обязывает демонстрировать флаг страны на всех соревнованиях.

Дома нас никто не ограничивает. Ограничивают нас лишь какие-то регламентные нормы. Их надо убирать.

Подрастающее поколение должно знать наши государственные символы. Они должны гордиться ими, особенно сейчас, когда на наш спорт и страну посягают недружественные страны», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

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