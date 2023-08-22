В Госдуме предложили поднимать российский флаг на соревнованиях

«Уже много лет государственные символы России подвергаются дискриминации в международном спорте. Мы боремся с этим. Но почему-то в России нет закона, который обязывает демонстрировать флаг страны на всех соревнованиях.



Дома нас никто не ограничивает. Ограничивают нас лишь какие-то регламентные нормы. Их надо убирать.



Подрастающее поколение должно знать наши государственные символы. Они должны гордиться ими, особенно сейчас, когда на наш спорт и страну посягают недружественные страны», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».