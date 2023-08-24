Дзюдоист Носов дал совет Загитовой после инцидента с проездом на красный свет

Бронзовый призер Игр 2004 года в Афинах по дзюдо Дмитрий Носов дал совет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой после того, как было опубликовано видео, где она, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«Хочется напомнить лишь об одном: публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях. Наши дети растут в этой среде и впитывают информацию», — заявил бывший спортсмен.

Он подчеркнул, что водитель несет ответственность не только перед собой, но и перед социумом.

22 августа Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором Загитова, находясь за рулем, проезжает на красный свет. Инцидент произошел около Дома правительства в Москве. Отмечается, что для перехода пешеходов через дорогу оставалось еще более 20 секунд.