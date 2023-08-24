В Ассамблее народов Евразии предложили создать аналог МОК

"Создание Евразийского олимпийского комитета, объединяющего в том числе национальные виды спорта народов Евразии, позволит выстроить более тесное сотрудничество между государствами в спортивной сфере и создаст площадки для развития разных направлений спорта в новом формате, - сказал Бельянинов. - Это в большей степени будет способствовать интересам спорта, чем бизнеса и политики. Люди выбирают спорт и здоровье".