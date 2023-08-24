Российская скелетонистка показала фигуру в купальнике

Российская скелетонистка Юлия Канакина в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала фигуру на отдыхе. На фотографии спортсменка позирует перед зеркалом в бирюзовом купальнике.

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27-летняя Канакина занимается скелетоном с 2011 года. В детстве посещала секцию художественной гимнастики, а также занятия по балету.

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Дебютировала на международных соревнованиях в 2011 году, приняв участие в квалификации к Юношеским Олимпийским играм. Стала десятой из одиннадцати участников.

В сезоне 2014 года Канакина на этапах Кубка Европы четырежды становилась четвертой. В 2017 году россиянка выиграла золото на чемпионате мира среди юниоров. В 2018 году на юниорском чемпионате мира завоевала серебряную медаль. Через год девушке уже покорилась бронза взрослого этапа Кубка мира (Альтенберг).