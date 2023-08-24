Иоланда Чен высказалась о споре Уткина с комментаторами «Матч ТВ»

Иоланда Чен высказалась о споре Василия Уткина с комментаторами «Матч ТВ».

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– Три комментатора, которых вам нравится слушать сейчас?

– Люблю Лидию Иванову на гимнастике. Она прикольная. И вид спорта знает досконально, и очень креативно, с юмором и непосредственно ведет репортаж.

Мне нравилось, как комментировал фигурное катание Вася Соловьев. Не просто так его обожала Татьяна Анатольевна. Она тоже из категории непосредственных и владеющих словом, но блестяще разбирающаяся во всех деталях. Их стиль, когда тебе все разложат, но еще и посмеяться заставят, цепляет.

– Губерниев или Уткин под последнее предложение разве не подходят?

– Дима немножечко заигрывается и захлебывается. Иногда нужно делать паузы, потому что зрителю считывать столько информации сложно. Но зато он очень эмоциональный и так болеет за наших! Помню какую-то гонку, немцы начинают отставать, и он очень к месту закричал: ауфидерзейн! Такие вещи я люблю. И он часто находит что-то подобное.

Про Васю я даже передачу делала на «Плюсе». Где-то дома блокнот, куда выписывала его перлы. Он так закручивал! Вот бьет футболист в «стенку». Ну, банальная ситуация. А он: «Мяч попал в архитектурное излишество в виде головы». Гениально!

Но на «Матче», не найдя контакта, по моим ощущениям Вася поник.

– Как отреагировали на его недавние фехтование с Тимуром Журавелем и другими комментаторами «Матча»?