Россиянка установила рекорд по фридайвингу на озере Севан

Ольга Давыдова совершила погружение на глубину 45 метров без специального оборудования. О рекорде сообщает телеканал — «Мир 24». Эксперты, которые следили за выполнением попытки, отметили сложные условия для погружения. В озере Севан в Армении пресная вода и температура ниже чем в море, поэтому Ольге пришлось преодолеть многие факторы.

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Спортсменка рассказала корреспонденту канала, что готовилась к погружению несколько лет, а всего фридайвингом занимается 10. Попытка проходила в опасных для здоровья условиях, поэтому на берегу дежурили медики и спасатели. Но девушка справилась.

Теперь для официального утверждения рекорда необходимо дождаться решения Всемирной конфедерации подводной деятельности. Её представители следили за погружением. Они составили протокол и для них попытку записали на видео.

Технический эксперт по проведению соревнований Ольга Сидорова так объяснила сложность погружения: