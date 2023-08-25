Экс-пловец Попов попросил МОК извиниться перед Россией

«Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом и гимном, а также с другой национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе. У нас должна быть четкая позиция по этому поводу.



МОК должен принести извинения за наше отстранение», — заявил Попов.