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Почетный член МОК Попов призвал Россию возвращаться на Игры на своих условиях

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов в интервью ТАСС заявил, что Россия должна вернуться к участию в Играх на своих условиях.

Экс-пловец Попов попросил МОК извиниться перед Россией
© РИА Новости

По его словам, нельзя позволять продолжать манипулировать собой.

«Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом и гимном, а также с другой национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе. У нас должна быть четкая позиция по этому поводу.

МОК должен принести извинения за наше отстранение», — заявил Попов.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

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