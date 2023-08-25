Экс-пловец Попов попросил МОК извиниться перед Россией

Почетный член МОК Попов призвал Россию возвращаться на Игры на своих условиях
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов в интервью ТАСС заявил, что Россия должна вернуться к участию в Играх на своих условиях.
По его словам, нельзя позволять продолжать манипулировать собой.
«Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом и гимном, а также с другой национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе. У нас должна быть четкая позиция по этому поводу.
МОК должен принести извинения за наше отстранение», — заявил Попов.
МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.
Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».