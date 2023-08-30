Букмекер «Фонбет» решил заняться лотерейными билетами
Крупнейший в России букмекер «Фонбет» планирует стать распространителем лотерейных билетов. Об этом сообщает РБК.
Издание выяснило, что 24 августа основное юрлицо «Фонбет» - ООО «Фонкор» - получило дополнительный код ОКВЭД для «деятельности распространителя лотерейных билетов». Необходимые изменения внесены в ЕГРЮЛ.
Гендиректор «Фонбет» Сергей Анохин подтвердил РБК, что в компании рассматривают возможность стать распространителем лотерейных билетов.
«Законодательство России это позволяет, а лотерейный рынок России интересен и активно развивается», - подчеркнул он.
Анохин не уточнил, билеты каких именно лотерей планируют распространять в «Фонбет».
В августе 2023 года холдинг «Ромир» и «Национальная лотерея» представили результаты исследования, показавшего, что более трети россиян играют в лотерею.
Большинство опрошенных россиян (77 процентов) хотя бы раз в жизни играли в лотерею, при этом 38 процентов респондентов делают это реже раза в год, 29 процентов - один-два раза за год, девять процентов - пару раз в месяц, один процент - чаще. Активнее всего в лотерею играют россияне от 35 до 59 лет.
Наиболее популярными лотереи оказались в Приволжском федеральном округе - там с разной частотой играют 84 процента опрошенных.