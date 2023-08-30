Букмекер «Фонбет» решил заняться лотерейными билетами

Большинство опрошенных россиян (77 процентов) хотя бы раз в жизни играли в лотерею, при этом 38 процентов респондентов делают это реже раза в год, 29 процентов - один-два раза за год, девять процентов - пару раз в месяц, один процент - чаще. Активнее всего в лотерею играют россияне от 35 до 59 лет.