В МОК объяснили отказ допустить российских спортсменов к Азиатским играм

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили отказ допустить российских и белорусских спортсменов к Азиатским играм 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — заявили в МОК.

1 сентября The Indian Express сообщила, что МОК отказался допустить российских спортсменов к Азиатским играм, несмотря на то, что Олимпийский совет Азии был готов принять на соревнованиях 500 спортсменов из России и Белоруссии, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Турнир начинается 23 сентября.