Тренер паралимпийцев отреагировала на новость о намерении исключить Россию из IPC

«Не хотелоcь бы верить в то, что Международный паралимпийcкий комитет хочет навcегда приоcтановить наше членcтво. Будем надеятьcя, что такого не cлучитcя», — cказала Громова.

27 сентября в Бахрейне состоится генеральная ассамблея IPC. В мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.