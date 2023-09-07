В Госдуме заявили, что отстранить российских паралимпийцев навсегда невозможно

«Уверена, что навсегда это невозможно. Ограничения они введут — отстранят еще на какое-то время. Но что навсегда — не верю в это. И прошлое голосование, когда приостанавливали наши полномочия, показали, что не все однозначно, перевес-то был не такой и большой. И неизвестно, как это голосование пройдет. Надо понимать, что решение точно не будет единогласным.



Мы в ожидании, и не факт, что будет так, как они хотят. Много стран нас поддерживает. Они же специально это делают, особенно через паралимпийцев. Одно дело — олимпийцы, понятно: ребята себя везде найдут. А за паралимпийцев у нас всегда двойная гордость, которая очень объединила страну. Их стали показывать, люди их стали видеть по телевизору. А когда появились паралимпийские соревнования, мы стали их видеть и понимать, что они настоящие герои с потрясающими судьбами. И на Западе не нравится, что страна гордится этими людьми, они хотят, чтобы у нас все плохо было. И они хотят показать, что если паралимпийцы не будут участвовать в соревнованиях, мы их бросим — а это не так. Наша задача — показать Западу, что это неважно, едут они на Игры или не едут, внутри страны мы все равно поддерживаем паралимпийский спорт на высоком уровне», — сказала Журова.