Водитель, сбивший 7 сентября группу велосипедисток в Ленинградской области, подтвердил, что уснул за рулём. Сейчас он находится в Выборгском городском суде, где в отношении мужчины рассматривается мера пресечения, сообщают «Известия».

Ранее следствием было установлено, что транспортная компания не соблюдала требования безопасности при организации перевозок. Водителя 1992 года рождения допустили за руль в нарушение режима рабочего времени и отдыха. В свою очередь, образовательное учреждение, по версии следствия, нарушило требования безопасности при организации велопробега.