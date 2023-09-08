Cпортивные федерации Украины будут наказывать за солидарность с РФ

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что спортивные федерации страны будут лишать статуса, если они будут проявлять солидарность с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Внесены изменения в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишение такого статуса», – заявил он.

Мельничук также уточнил, что изменения предполагают возможность лишать спортивные федерации статуса национальных, если их спортсмены, тренеры или другие сотрудники проявят солидарность с представителями России. Такие действия будут расценены как подрывающие авторитет Украины в мировом спорте.