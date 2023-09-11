Олимпийская чемпионка заявила о падении боевого духа российских спортсменов

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина во время выступления на Восточном экономическом форуме заявила, что Всемирные игры дружбы станут шагом в светлое будущее для российского спорта.

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«Я общаюсь со многими спортсменами, и кажется, что боевой дух падает. Но все держатся молодцом, тренируются и верят в лучшее. И Игры дружбы - это начало нашего светлого будущего», — сказала Ромашина.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.