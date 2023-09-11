Матыцин: настало время сформировать национальный проект «Спорт»

В России настало время для формирования национального проекта «Спорт», поскольку спорт интегрирован во все сферы деятельности граждан России. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин на панельной дискуссии «Спортивный Дальний», которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

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В своем выступлении министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что за последнее десятилетие в России были реализованы сильные международные спортивные проекты – Игры в Сочи-2014, Всемирные студенческие игры, Чемпионат мира по футболу. 2024 год станет символичным, поскольку он заложит направление спортивной деятельности в России на десять лет вперед.

«Мы нацелены на международное взаимодействие в рамках «Игр дружбы» и «Игр Будущего». В «Играх Дружбы» уже подтверждено участие команды Китая, интерес выражают другие иностранные сборные. Мы уверены, что Игры пройдут успешно и будет заложено начало настоящему движению», - пояснил Олег Матыцин.

«Президент дал поручение приравнять медалистов «Игр Дружбы» к призерам Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. Если иностранный спортсмен займет призовое место, он также получит выплаты. Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново», - заявил помощник Президента России Игорь Левитин.