Титов: Российские гимнасты не подпишут декларации об осуждении СВО

В сборной России по гимнастике «нет ни одного человека», который собирается подписывать декларации политического содержания ради участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил РИА Новости президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Ранее Международный олимпийской комитет назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. При этом решение об участии атлетов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже МОК пообещал принять «в надлежащее время».

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В свою очередь министр спорта Польши заявил, что намерен сформировать коалицию, чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. А президент России Владимир Путин, говоря об участии россиян в Олимпиаде в Париже в 2024 году, отметил, что спортсмены должны сами принять для себя «определенные решения». По словам главы государства, в этом вопросе власти должны руководствоваться интересами атлетов, которые годами готовились к таким стартам.

По словам Василия Титова, спортсмены действительно должны принимать решение самостоятельно, но у Федерации спортивной гимнастики России «есть позиция, которую гимнасты полностью разделяют».

«Мы об этом очень твердо заявили международной федерации: если вы в качестве условия нейтральности потребуете подписать декларацию об осуждении специальной военной операции, никто участвовать не будет. Я встречался со сборной, мы этот вопрос обсуждали. У нас нет ни одного человека, который был бы готов подписать такую декларацию», - подчеркнул Титов.

Он также выразил надежду, что у Международной федерации гимнастики «хватит здравого смысла не предлагать абсурдные условия».

«Если так будет, то выполнить условие нейтральности наши спортсмены для участия в международных соревнованиях могут. Таких спортсменов в спортивной гимнастике будет по трое - у мужчин и женщин», - пояснил глава федерации.