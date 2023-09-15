В Казахстане прекратили продажу билетов на шоу Навки

В Казахстане приостановлены продажи билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Об этом пишет Press.kz.

По данным издания, билетный оператор Topbilet.kz приостановил продажи «по просьбе организаторов» и пообещал опубликовать позднее более подробную информацию.

В свою очередь в управлении спорта акимата отметили, что вопрос проведения или отмены шоу, показ которого должен был состояться 23 декабря, находится в области договорных отношений между представителями комплекса «Алматы Арена» и агентами Татьяны Навки, пишет «Sputnik Казахстан».

«По информации администрации концертного отдела комплекса «Алматы Арена», организаторы намерены отменить концерт», - пояснили в ведомстве.

В свою очередь издание Press.kz обратило внимание на то, что анонс шоу фигуристки, которая является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вызвал резонанс в социальных сетях. Однако про отмену «Истории любви Шахерезады» пока не объявлялось.