В Казахстане прекратили продажу билетов на шоу Навки
В Казахстане приостановлены продажи билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Об этом пишет Press.kz.
По данным издания, билетный оператор Topbilet.kz приостановил продажи «по просьбе организаторов» и пообещал опубликовать позднее более подробную информацию.
В свою очередь в управлении спорта акимата отметили, что вопрос проведения или отмены шоу, показ которого должен был состояться 23 декабря, находится в области договорных отношений между представителями комплекса «Алматы Арена» и агентами Татьяны Навки, пишет «Sputnik Казахстан».
«По информации администрации концертного отдела комплекса «Алматы Арена», организаторы намерены отменить концерт», - пояснили в ведомстве.
В свою очередь издание Press.kz обратило внимание на то, что анонс шоу фигуристки, которая является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вызвал резонанс в социальных сетях. Однако про отмену «Истории любви Шахерезады» пока не объявлялось.
Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила президенту Гитанасу Науседе лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за ее участия в ледовом шоу Татьяны Навки. В заявлении МВД отмечалось, что Дробязко поддерживает тесные связи с российской фигуристкой и участвует в ее постановках, которые «способствуют формированию образа России как великой страны».