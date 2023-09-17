Шоу Top Gear могут окончательно закрыть

На съёмках 34 сезона шоу Top Gear в прошлом году один из ведущих, Фредди Флинтофф, попал в аварию. Недавно спустя долгое время он вышел в свет, и журналисты смогли запечаталить Флинтоффа — его лицо ещё не успело до конца зажить.

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По информации издания The Mail, съёмочную команду Top Gear распустили, а из BBC уволились двое старших креативщиков программы. Помимо этого, BBC подтвердила, что 35 сезон шоу не планируется, а 34 сезон — отложен на неопределённый срок.

Подобный случай произошёл и осенью 2006 года. Во время съёмок 9 сезона Ричард Хаммонд, управляя Vampire, побил рекорд скорости в 515 км/ч, однако во втором заезде решил достигнуть ещё большего результата. В итоге у автомобиля лопнуло колесо, Хаммонд потерял над ним контроль и получил серьёзные травмы головы.