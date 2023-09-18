Российская паралимпийка рассказала об унижениях от тренера
Двукратный призер чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина рассказала о том, что на протяжении семи лет подвергалась унижениям со стороны бывшего тренера. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
При этом личность прежнего тренера Галкина называть отказалась. Сейчас спортсменка занимается под руководством тренера Александра Лагутина.
«Я его терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни», – рассказала она.
Однако взгляды Галкиной изменились, когда она встретила руководителя спортивно-адаптивного центра «Орто-Спорт» Ксению Дзнеладзе. По словам спортсменки, она удивилась, когда почувствовала нормальное обращение со стороны Дзнеладзе.
«Я удивилась, когда увидела, что Ксения так хорошо относится к ребятам – таким, как я. И я уважаю ее, надо ценить людей за то, что они для тебя сделали. Я страдала из-за тренера, но он мне что-то дал, и я уважала его. Да, он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро», – добавила спортсменка.
При этом Галкина уточнила, что издевательства со стороны прошлого тренера продолжались на протяжении семи лет. «А он продолжал меня оскорблять и посылать, и ребята в команде это видели. Я терпела около семи лет. Мне не нравилось, когда он при всех мог сказать: "Дура, ты заколебала уже тут сидеть, уматывай". Но всегда приходит конец терпению, однажды я поняла, что больше с ним общаться не стоит. А Александр за все время работы меня ни разу не оскорбил, даже когда ничего не получалось. Он хороший тренер, хотя бывший говорил про него только плохое. Не знаю, с чем это было связано: или он завистлив, или чем-то обижен жизнью», – поделилась она.
Ранее в Международном паралимпийском комитете заявили, что членство России может быть остановлено навсегда.