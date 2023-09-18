Российская паралимпийка рассказала об унижениях от тренера

«Я его терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я интернатовская, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни», – рассказала она.

«Я удивилась, когда увидела, что Ксения так хорошо относится к ребятам – таким, как я. И я уважаю ее, надо ценить людей за то, что они для тебя сделали. Я страдала из-за тренера, но он мне что-то дал, и я уважала его. Да, он меня унижал, а я его ценила за какое-то добро», – добавила спортсменка.

При этом Галкина уточнила, что издевательства со стороны прошлого тренера продолжались на протяжении семи лет. «А он продолжал меня оскорблять и посылать, и ребята в команде это видели. Я терпела около семи лет. Мне не нравилось, когда он при всех мог сказать: "Дура, ты заколебала уже тут сидеть, уматывай". Но всегда приходит конец терпению, однажды я поняла, что больше с ним общаться не стоит. А Александр за все время работы меня ни разу не оскорбил, даже когда ничего не получалось. Он хороший тренер, хотя бывший говорил про него только плохое. Не знаю, с чем это было связано: или он завистлив, или чем-то обижен жизнью», – поделилась она.