Губерниев, Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» получили государственные награды

Губерниев, Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» Тащин получили государственные награды указом президента РФ
Сотрудники «Газпром-Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» получили государственные награды.
Заместители генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки и Юлия Голубева награждены орденом Дружбы.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и продюсер «Гуд Стори Медиа» Антон Щукин награждены медалью «За труды в культуре и искусстве».
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста РФ.
Почетными грамотами президента РФ за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу награждены заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, заместитель генерального директора телеканала Марина Савина, директор дирекции тематических каналов Ольга Щукина.
Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Людмила Смирнова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Благодарности президента объявлены комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, специальному корреспонденту Дмитрию Занину, а также директору дирекции по маркетингу Дмитрию Лимарю и главному режиссеру дирекции студийного производства Юрию Фроловскому.
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Губерниев, Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» Тащин получили государственные награды указом президента РФ