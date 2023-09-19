Губерниев, Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» получили государственные награды

Сотрудники «Газпром-Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» получили государственные награды.

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Заместители генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки и Юлия Голубева награждены орденом Дружбы.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и продюсер «Гуд Стори Медиа» Антон Щукин награждены медалью «За труды в культуре и искусстве».

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста РФ.

Почетными грамотами президента РФ за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу награждены заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, заместитель генерального директора телеканала Марина Савина, директор дирекции тематических каналов Ольга Щукина.

Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Людмила Смирнова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.