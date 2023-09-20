Стало известно, сколько минфин РФ выделит на проведение Игр стран БРИКС

«Минфином согласовано выделение на проведение Игр стран БРИКС 1,29 млрд рублей, Всемирных игр дружбы – 590 млн рублей, на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» – 262,5 млн рублей, на предоставление субсидий новым территориям – 286 млн рублей, обеспечение участия сборных в соревнованиях – 207,5 млн рублей», – сказал Кадыров на заседании комитета Госдумы по спорту.