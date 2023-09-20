Украинской гимнастке не разрешили выступить на всемирном форуме олимпийцев

«Мы ехали, видя возможность в который раз напомнить всему миру о том, что происходит в Украине. Но каким же разочарованием для меня было, подойдя к первым лицам ассоциации, показав видео и текст своей речи получить чёткий отказ. И в оправдание услышать «Спорт вне политики, и нам всё равно, у кого какой паспорт», — написала Ризатдинова в соцсетях.