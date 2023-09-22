Мошенники украли у тренера «Локомотива-Кубань» почти 2 млн рублей

Тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владимира Анциферова был обманут мошенниками и лишился почти двух миллионов рублей накануне матча с московским ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ (100:98). Об этом информирует телеграм-канал Mash.

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Сообщается, что Анциферов получил звонок во время пребывания в химкинской гостинице. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности ЦБ. Владимиру заявили, что кто-то оформил на него кредит, и чтобы помешать злоумышленникам, от него требуется сделать то же самое. Позже их слова «подтвердил» звонок от ненастоящих сотрудников ФСБ.