В Госдуме предложили РУСАДА подать иск против WADA

«Я бы предложил РУСАДА подать иск в CAS против WADA с требованием восстановить в правах. Я уверен, что решение будет положительным. Не знаю, как к моему предложению отнесутся юристы», — сказал Ревенко.

В WADA ранее заявили, что статус Российского антидопингового агентства продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.