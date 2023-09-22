В Госдуме прокомментировали сохранение санкций против РУСАДА

«Как говорили некоторые радикальные критики, проблема вовсе не в некотором несоответствии нашего национального законодательства, а в предвзятом, дискриминационном отношении ВАДА не только к РУСАДА, но и в принципе к российскому спорту. Задача стоит максимально затянуть время и не восстанавливать РУСАДА для того, чтобы не восстанавливать в полных правах наш отечественный спорт на международной арене. К сожалению, могу сейчас сказать, что наиболее радикальные голоса в какой-то мере оказались правы», — приводит слова Ревенко пресс-служба РУСАДА.