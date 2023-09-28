Представителей России не допустили на Международный форум спортсменов

«В регистрации на форум мне отказали, в МОК это объяснили принципами, изложенными в мартовских рекомендациях исполкома организации.



Поскольку это произошло достаточно поздно, у нас уже не было возможности отправить в Лозанну еще кого-то из нашей комиссии. Поэтому на форуме в Лозанне представителя от России не будет», – сказала Задонская.