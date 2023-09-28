Исинбаева закрыла благотворительный фонд в России

Работа благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки легкоатлетки Елены Исинбаевой в России была приостановлена. Об этом, проанализировав деятельность фонда, пишет РИА Новости.

По данным издания, зарегистрированный в Волгограде в 2013 году фонд числится в ЕГРЮЛ как действующий, однако никаких финансовых операций не ведется, и отчетность за прошлый год, поданная в налоговую, была нулевой.

Сайт фонда также не действует, а соцсети последний раз обновлялись в 2021 году. Также неактуальны и контакты представителей организации.

В июле двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева заявила, что полученные ею в России государственные награды и воинское звание носят формальный характер. После этого в Дагестане переименовали стадион, носивший ее имя. Также спортсменка отмечала, что является «гражданкой мира» и в сентябре возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.