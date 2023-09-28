Спортивный врач заявил, что через суд потребовал 1 рубль от немецкого журналиста

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил «Матч ТВ», что потребовал через суд взыскать с немецкого журналиста Хайо Зеппельта 1 рубль по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Шветский подал иск к Зеппельту 27 июля, в четверг в Москве состоялись предварительные слушания. Зеппельт утверждал, что Шветский причастен к скандалу с дисквалификацией шестерых российских гребцов перед Олимпиадой 2008 в Пекине. Впоследствии врач работал со сборной России по фигурному катанию.

Шветский рассказал «Матч ТВ», что изначально требовал с Зеппельта 10 миллионов рублей, но впоследствии изменил решение, указав сумму в 1 рубль.