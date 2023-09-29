Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский поделился мнением об отношении европейских государств к российским спортсменам. Как сообщает «Чемпионат», он отметил, что существующая в Европе истерия говорит о ее слабости.

«Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за ее позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только не говорят», — заявил тренер.

Напомним, что в июле глава МВД Литвы Анге Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой лишить гражданства Дробязко за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. 15 сентября Науседа подписал декрет о лишении фигуристки гражданства.