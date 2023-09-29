Чемпионка Европы отдала мошенникам миллион рублей

Трехкратная чемпионка Европы в прыжках в воду Юлия Тимошинина лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам, которые заявили, что действуют от имени президента Российской федерации прыжков в воду. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации канала, 50-летней спортсменке пришло сообщение от якобы главы Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. В сообщении с фейкового аккаунта было написано, что скоро с Тимошининой свяжется куратор федерации «по важному вопросу».

Вскоре с заслуженным мастером спорта России действительно связались и начали убеждать Дружинину, что ей грозит возбуждение уголовного дела, так как была попытка перевода денег со счета.

Спортсменка сначала не поверила и написала на тот аккаунт, с которого ей писал якобы президент федерации и там ей велели выполнить все указания. В итоге Юлия Тимошинина сняла свои накопления – около миллиона рублей – и отдала деньги курьеру, назвав кодовое слово «Брелок».

Молодой человек уехал в неизвестном направлении на самокате. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Тимошинина — трехкратная чемпионка Европы (1993, 1999, 2000), призер чемпионатов мира, участница Олимпийских игр. Сейчас работает тренером по прыжкам в воду.

Ранее экс-футболист из Северной Осетии Таймураз Карацев попался на телефонном мошенничестве — бывший участник молодежного состава «Алании» обманул шестерых профессиональных спортсменов. Карацева удалось задержать благодаря теннисисту Михаилу Южному — тот договорился о передаче мошенникам 100 тысяч рублей и приехал на встречу в офисе с подельником футболиста вместе с сотрудниками полиции.