Фигурист Плющенко показал купленный в кредит автомобиль

Фигурист Евгений Плющенко купил в кредит два люксовых автомобиля. На обновление своего автопарка он одолжил у двух банков примерно 50 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Фигурист, по данным канала, на этой неделе оформил займы сразу в двух банках.

Сначала Плющенко взял люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Класс в кредит на 5 лет (от 14% годовых). Его примерная цена – 15-20 млн. Машину оформили под залог банку.

Накануне фигурист решил также приобрести Mercedes-Benz G 63 AMG в новом цвете. Этот автомобиль стоит более 30 млн рублей. Кредит оформлен на 7 лет, также под залог.