Фигурист Плющенко показал купленный в кредит автомобиль
Фигурист Евгений Плющенко купил в кредит два люксовых автомобиля. На обновление своего автопарка он одолжил у двух банков примерно 50 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Фигурист, по данным канала, на этой неделе оформил займы сразу в двух банках.
Сначала Плющенко взял люксовый минивэн Mercedes-Benz V-Класс в кредит на 5 лет (от 14% годовых). Его примерная цена – 15-20 млн. Машину оформили под залог банку.
Накануне фигурист решил также приобрести Mercedes-Benz G 63 AMG в новом цвете. Этот автомобиль стоит более 30 млн рублей. Кредит оформлен на 7 лет, также под залог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить на отечественных машинах и такие закупки скоро начнутся.
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