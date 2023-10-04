Тарасова раскрыла подробности закрытия "Ледникового периода"

«Решение Эрнста. Авербух в ужасе и расстройстве», — Тарасова раскрыла, что пришлось пережить коллеге
Самый знаменитый тренер страны Татьяна Тарасова сообщила печальную новость для всех поклонников шоу «Ледниковый период». В этом году его, к сожалению, показывать не будут. Для самой Тарасовой эта новость тоже оказалась неприятной, потому что к проекту она относится очень тепло. К тому же, за годы полюбившееся шоу стало уже родным не только для публики, но и для участвующих в нем.
«Я любила это шоу, и я в печали. Но это не мое шоу, я им не распоряжаюсь. Вернется ли оно когда-нибудь в эфир — этот вопрос надо задать Константину Львовичу Эрнсту, гендиректору «Первого канала», — поделилась она с аудиторией. Она заметила, что Илья Авербух тоже очень разочарован. По словам Тарасовой, спортсмен «в ужасе».
Между тем, Тарасова затронула и тему собственной жизни. Заявила, что даже несмотря на свой солидный возраст не готова сидеть дома без дела и из-за отсутствия проекта будет придумывать себе новое занятие. Сейчас она находит утешение во встречах с Леной Водорезовой.
«Смотрю занятия, помогаю ей с детьми. Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать. Поэтому иду туда, где мое место. А мое место — каток«, — отмечает великая спортсменка, любящая свое дело на протяжении всей жизни.