Тарасова раскрыла подробности закрытия "Ледникового периода"

Самый знаменитый тренер страны Татьяна Тарасова сообщила печальную новость для всех поклонников шоу «Ледниковый период». В этом году его, к сожалению, показывать не будут. Для самой Тарасовой эта новость тоже оказалась неприятной, потому что к проекту она относится очень тепло. К тому же, за годы полюбившееся шоу стало уже родным не только для публики, но и для участвующих в нем.